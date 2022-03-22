«Каждый второй дом разрушен». В Нацполиции показали видео из освобожденного от российских оккупантов Макарова

22 марта, 17:12
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Последствия боев в Макарове (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

Последствия боев в Макарове (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

Видео из освобожденного от российских войск Макарова опубликовал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небутов.

«Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан. Гордимся вами!» — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=-a8RErOLV7c

22 марта в Генштабе сообщили, что украинские защитники освободили Макаров Киевской области. Над населенным пунктом был поднят флаг Украины, российских оккупантов отбросили.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Киевская область Национальная полиция Украины Война России против Украины

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