«Каждый второй дом разрушен». В Нацполиции показали видео из освобожденного от российских оккупантов Макарова 22 марта, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Последствия боев в Макарове (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

Видео из освобожденного от российских войск Макарова опубликовал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небутов.

«Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан. Гордимся вами!» — говорится в сообщении.

Видео дня

22 марта в Генштабе сообщили, что украинские защитники освободили Макаров Киевской области. Над населенным пунктом был поднят флаг Украины, российских оккупантов отбросили.

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