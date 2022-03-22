ЕС не планирует вводить квоты на распределение беженцев из Украины — еврокомиссар 22 марта, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Основную часть беженцев из Украину принимает Польша (Фото:Hannah McKay/Reuters)

Евросоюз не будет вводить квоты для стран на распределение беженцев из Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, пишет ERR.

«Мы создали платформу солидарности. Мы встречаемся с Комиссией и правительствами два раза в неделю, чтобы обсудить ситуацию. Государства-члены могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены говорят, каковы их потребности. Это новый подход к ситуации, без обязательных квот. Нам нужно развивать это дальше», — пояснила она.

Видео дня

Йоханссон добавила, что в случае с беженцами из Украины не будет применяться механизм, который действовал для жителей Сирии, которые прибыли в страны ЕС.

«Конечно, это вызов. Но лучший способ справиться с такими проблемами — работать вместе. Мы также должны работать с третьими странами, которые готовы быть частью решения и принимать украинских беженцев — Канадой, США и Великобританией», — резюмировала еврокомиссар.

14 марта Всемирная организация здравоохранения оценила количество пострадавших в результате войны России против Украины в 18 млн человек.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 млн украинцев.

21 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что внутренне перемещенными лицами стали 11−12 млн украинцев.

22 марта в ООН заявили, что Украину покинули уже 3,5 млн жителей страны, около 2 млн человек из них приняла Польша.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.