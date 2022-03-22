МИД отреагировал на обвинение сотрудников украинского посольства в Минске в «шпионаже» 22 марта, 21:04 Цей матеріал також доступний українською В МИД Украины отреагировали на обвинения белорусской стороны (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления белорусского КГБ о якобы разведчиках в украинском посольстве в Беларуси.

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что Беларусь записала в «шпионы» сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют Министерство обороны, СБУ и Госпогранслужбу Украины. В широкий доступ попали их персональные данные.



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«До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать „под прикрытием“. Очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше усложняют двусторонние отношения наших государств. Рассчитываем, что конечной целью этой провокации является не усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины», — отметил Николенко.

Он добавил, что украинское внешнеполитическое ведомство оставляет за собой право на ответ на недружественные действия Беларуси.

22 марта в КГБ Беларуси заявили, что восемь из 19 дипломатов посольства Украины якобы являются кадровыми сотрудниками спецслужб.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых российских солдат.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники.



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