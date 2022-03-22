«Не видел смысла воевать». Российский солдат сдал свой танк украинцам — советник главы МВД 22 марта, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Российский солдат сдался в плен вместе с танком (Фото:Victor Andrusiv/facebook.com)

Советник главы МВД Виктор Андрусив рассказал историю российского солдата, который решил сдаться в плен вместе с танком.

У себя в Facebook Андрусив сообщил, что правоохранители уже несколько недель отслеживают телефоны оккупантов, которыми они пользуются. Это украинские номера, поэтому представители Нацполиции регулярно присылают на телефоны военных РФ смс с разъяснениями, как правильно сдаться в плен и сдать технику.

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«Несколько дней назад нам позвонил „Миша“. Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он один и это не засада. После этого спецназовцы его задержали», — написал он.

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По словам Андрусива, солдат рассказал, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.

«Миша рассказал, что есть практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует. Деморализация колоссальная», — добавил он.

Он отметил, что российский танкист получит 10 тысяч долларов и сможет направиться на гражданство, а до завершения войны он будет проживать в комфортных условиях.



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