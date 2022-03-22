К учебе после вынужденных каникул вернулось почти 3 миллиона учеников 22 марта, 06:34 Цей матеріал також доступний українською Обучение проходит в дистанционном режиме (Фото:REUTERS/Hannah Beier/File Photo)

В Украине после вынужденных каникул, объявленных из-за полномасштабного вторжения РФ, началась вторая неделя образовательного процесса. По состоянию на 21 марта к учебе вернулись почти 3 миллиона учеников.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.



В 11 областях все ЗОСО организовали образовательный процесс по дистанционной форме обучения.

«По оперативным данным департаментов образования областных военных администраций, более 10 тыс. заведений общего среднего образования работают в дистанционном формате. В более чем 500 ЗОСО продолжаются каникулы, и в более чем 2400 школах, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен», — отметил министр.

Видео дня

По его словам, на 21 марта к обучению вернулись почти 3 млн учеников.

«На сегодняшний день количество временно внутренне перемещенных учеников, приобщившихся к обучению из других областей, достигает почти 44 тысяч», — подчеркнул Шкарлетт.

С 14 марта в 11 областях Украины после вынужденных каникул возобновился образовательный процесс.

С 24 февраля школьники ушли на вынужденные каникулы в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора РФ на территорию Украины.

Ранее НВ сообщал, что волонтеры запустили платформу Оборона детей Украины , где проходят бесплатные онлайн уроки для школьников и оказывают психологическую помощь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.