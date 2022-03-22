«Цинизму и мародерству нет предела». В Сумской области оккупанты похищают школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины — ОГА
Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава Сумской военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что оккупанты постоянно угоняют школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины.
«Цинизму и мародерствам российских оккупантов в Сумской области нет предела. Вероятно для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города», — написал он.
По его словам, только за прошлые двое суток военные России похитили автомобили:
- Toyota Hilux ВМ8200ВИ;
- Автобус «АС4234» ВМ4559АА
- Toyota Land Cruiser 200 ВМ0070
- Daewoo Nexia ВМ9689СК
Три машины зеленого цвета ВАЗ2121 Нива
- АТ6348СЕ;
- АТ6349СЕ;
- АТ4345СЕ.
- ВАЗ 21113 ВМ3449АМ темнозеленая
- Карету скорой Peugeot Boxer ВМ6643ВВ
- Пожарную машину в с. Большой Бобрик
Живицкий заявил, что если у вас исчез или был угнан российскими военными автомобиль — срочно сообщите на 102.
«Пока важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями», — написал он.
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