«Цинизму и мародерству нет предела». В Сумской области оккупанты похищают школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины — ОГА

22 марта, 12:36
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Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Сумской военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что оккупанты постоянно угоняют школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины.

«Цинизму и мародерствам российских оккупантов в Сумской области нет предела. Вероятно для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города», — написал он.

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По его словам, только за прошлые двое суток военные России похитили автомобили:

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  • Toyota Hilux ВМ8200ВИ;
  • Автобус «АС4234» ВМ4559АА
  • Toyota Land Cruiser 200 ВМ0070
  • Daewoo Nexia ВМ9689СК

Три машины зеленого цвета ВАЗ2121 Нива

  • АТ6348СЕ;
  • АТ6349СЕ;
  • АТ4345СЕ.
  • ВАЗ 21113 ВМ3449АМ темнозеленая
  • Карету скорой Peugeot Boxer ВМ6643ВВ
  • Пожарную машину в с. Большой Бобрик

Живицкий заявил, что если у вас исчез или был угнан российскими военными автомобиль — срочно сообщите на 102.

«Пока важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Сумская область Война России против Украины

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