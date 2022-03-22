«Цинизму и мародерству нет предела». В Сумской области оккупанты похищают школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины — ОГА 22 марта, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Сумской военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что оккупанты постоянно угоняют школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины.

«Цинизму и мародерствам российских оккупантов в Сумской области нет предела. Вероятно для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города», — написал он.

Видео дня

По его словам, только за прошлые двое суток военные России похитили автомобили:

Toyota Hilux ВМ8200ВИ;

Автобус « АС4234» ВМ4559АА

АС4234» ВМ4559АА Toyota Land Cruiser 200 ВМ0070

Daewoo Nexia ВМ9689СК

Три машины зеленого цвета ВАЗ2121 Нива

АТ6348СЕ;

АТ6349СЕ;

АТ4345СЕ.

ВАЗ 21113 ВМ3449АМ темнозеленая

Карету скорой Peugeot Boxer ВМ6643ВВ

Пожарную машину в с. Большой Бобрик

Живицкий заявил, что если у вас исчез или был угнан российскими военными автомобиль — срочно сообщите на 102.

«Пока важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями», — написал он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.