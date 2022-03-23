У российских военных нет еды, боеприпасов, одежды и топлива — Пентагон

23 марта, 04:36
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Оккупанты теряют боеспособность (Фото:Минобороны)

Оккупанты теряют боеспособность (Фото:Минобороны)

Российским военным не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море. Кроме того, у военных нет теплой одежды.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге, передает Радио Свобода.

По его словам, «большая и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводились, длится уже месяц, а они еще не решили проблему пополнения ресурсов». Он отметил, что эти трудности возникли уже через неделю после начала вторжения РФ.

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В частности, у российских военных проблемы с запасами, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому страдают от обморожения. В Пентагоне добавили, что у оккупантов есть проблемы с топливом даже на море.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Пентагон Война России против Украины

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