В Польше примерно каждый четвёртый. Топ-15 стран, в которые эвакуировались украинцы — исследование
Беженцы из Украины (Фото:Matthias Rietschel / Reuters)
На четыре страны Европы пришлось более половины всех эвакуированных с начала российского вторжения украинцев. Это — Польша, Чехия, Венгрия и Германия.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами по дата-аналитике мобильного оператора Vodafone, которые проанализировали перемещение украинцев за границу во время войны.
Как сообщили в компании, топ-15 стран по количеству украинцев, вынужденных искать временную защиту из-за российского вторжения, выглядит следующим образом:
1. Польша (27,7%)
2. Чехия (11,5%)
3. Венгрия (7,31%)
4. Германия (6,44%)
5. Румыния (5,9%)
6. Молдова (5,9%)
7 Словакия (3,2%)
8. Италия (2,5%)
9. Турция (2,1%)
10. Египет (1,8%)
11. Франция (1,7%)
12. Испания (1,6%)
13. Австрия (1%)
14. ОАЭ (1%)
15. Нидерланды (0,9%)
19,45% украинцев уехали в другие страны, каждая из которых не набирает больше 1%.
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«Рейтинг составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших за границу в первые недели войны. Анализ проводился с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика», — пояснили в компании.
По данным ООН с начала российского вторжения Украину покинули более 3,5 млн жителей.
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