В Польше примерно каждый четвёртый. Топ-15 стран, в которые эвакуировались украинцы — исследование 22 марта, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины (Фото:Matthias Rietschel / Reuters)

На четыре страны Европы пришлось более половины всех эвакуированных с начала российского вторжения украинцев. Это — Польша, Чехия, Венгрия и Германия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами по дата-аналитике мобильного оператора Vodafone, которые проанализировали перемещение украинцев за границу во время войны.

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Как сообщили в компании, топ-15 стран по количеству украинцев, вынужденных искать временную защиту из-за российского вторжения, выглядит следующим образом:

1. Польша (27,7%)

2. Чехия (11,5%)

3. Венгрия (7,31%)

4. Германия (6,44%)

5. Румыния (5,9%)

6. Молдова (5,9%)

7 Словакия (3,2%)

8. Италия (2,5%)

9. Турция (2,1%)

10. Египет (1,8%)

11. Франция (1,7%)

12. Испания (1,6%)

13. Австрия (1%)

14. ОАЭ (1%)

15. Нидерланды (0,9%)

19,45% украинцев уехали в другие страны, каждая из которых не набирает больше 1%.

«Рейтинг составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших за границу в первые недели войны. Анализ проводился с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика», — пояснили в компании.

По данным ООН с начала российского вторжения Украину покинули более 3,5 млн жителей.

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