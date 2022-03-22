«Вся Украина — это сплошная Чернобаевка». Киев является одной из приоритетных целей оккупантов, но ему ничего не угрожает — Арестович 22 марта, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Киев остается в списке приоритетных целей оккупантов, но у них нет шанса его взять.

«Киев остается в списке приоритетных целей, это правда. У них основные направления — это Херсон, Николаев, хотя они в оборону уже встали, зона ООС, от Изюма и до Воловахи, Мариуполь, безусловно, и Киев, потому что вчера на Броварском направлении они пытались возиться», — сказал он.

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По его словам, столице ничего не угрожает.

«Они идиоты. В приоритете взятие столицы останется, пока мы не похороним здесь последнего русского солдата. Киеву ничего не угрожает. Ничего вообще», — сказал он.

Арестович заявил, что Украина — это сплошная Чернобаевка.

«Они продолжают делать глупость, которую делали с самого начала: наступать на нескольких операционных направлениях одновременно. Это самоубийство. Это большая Чернобаевка для них. Вся Украина — это сплошная Чернобаевка», — сказал он.

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По его словам, оккупанты держатся одного и того же плана, потому что нет смелого человека, который скажет, что все это не работает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что село Чернобаевка в Херсонской области, где ВСУ несколько раз уничтожили технику оккупантов, войдет в историю войн.

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