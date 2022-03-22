Глава Киевской ОВА об эвакуации из Борисполя: В заявлении мэра неправильно расставлены акценты

22 марта, 13:08
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По словам Павлюка, ситуация в Борисполе и районе стабильн (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

По словам Павлюка, ситуация в Борисполе и районе стабильн (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что ситуация в Борисполе и Бориспольском районе стабильная и полностью контролируется.

У себя в Telegram Павлюк отметил, что в заявлении мэра Борисполя Владимира Борисенко, который рекомендовал жителям города эвакуироваться, были неправильно расставлены акценты.

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«Речь шла исключительно о теоретически возможных в будущем атаках врага. Пока боевых действий на территории Бориспольского района не проводится», — сообщил он.

По словам главы Киевской ОВА, в районе объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, ситуация стабильна.

Вся территория района контролируется украинскими силами.

В Борисполе и Бориспольском районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны. Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.

Ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал по возможности жителей города уехать из-за ведения боевых действий.


Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Эвакуация Борисполь Киевская область Война России против Украины

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