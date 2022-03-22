Глава Киевской ОВА об эвакуации из Борисполя: В заявлении мэра неправильно расставлены акценты
По словам Павлюка, ситуация в Борисполе и районе стабильн (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что ситуация в Борисполе и Бориспольском районе стабильная и полностью контролируется.
У себя в Telegram Павлюк отметил, что в заявлении мэра Борисполя Владимира Борисенко, который рекомендовал жителям города эвакуироваться, были неправильно расставлены акценты.
«Речь шла исключительно о теоретически возможных в будущем атаках врага. Пока боевых действий на территории Бориспольского района не проводится», — сообщил он.
По словам главы Киевской ОВА, в районе объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, ситуация стабильна.
Вся территория района контролируется украинскими силами.
В Борисполе и Бориспольском районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны. Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.
Ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал по возможности жителей города уехать из-за ведения боевых действий.
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