В РФ «мобилизуют» должников и алиментщиков из-за массовых отказов резервистов подписывать контракт — разведка

22 марта, 14:11
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Российские оккупанты под Мариуполем (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты под Мариуполем (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет для «мобилизации» людей, которые испытывают проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей.

Об этом сообщили в главном управлении разведки МО Украины.

Число россиян с долгами увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций, говорится в сообщении. Соответственно, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ.

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В частности, подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Также продолжается «рекрутинг» лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине, сообщает украинская разведка.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мобилизация Российские военные Война России против Украины

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