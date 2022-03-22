Российские оккупанты обстреляли из Градов населенные пункты возле Кривого Рога — глава военной администрации 22 марта, 09:28 Цей матеріал також доступний українською По предварительным данным, жертв в результате попадания снарядов нет (иллюстративное фото) (Фото:Reuters TV/Reuters)

В ночь на 22 марта российские оккупанты обстреляли из Градов два населенных пункта возле Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет», — уточнил он.

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Об атаке на населенные пункты сообщил и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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«Обстреляли два населенных пункта на границе с Херсонщиной. Разрушения есть. Погибших нет», — заявил он.

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Резниченко добавил, что вражеские войска не зашли на территорию Днепропетровской области.

Ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой.

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