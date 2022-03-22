«Утверждения Путина — гротескная ложь». Джонсон прокомментировал заявления российского диктатора о «денацификации» Украины 22 марта, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия была намерена провести так называемую «денацификацию» Украины, являются гротескною ложью.

«Утверждение Путина о том, что его вторжение в Украину представляет собой „денацификацию“, является гротескной ложью. Вместо этого мы наблюдаем бомбардировку невинных людей», — написал он в Twitter.

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Джонсон также прокомментировал убийство российскими оккупантами 96-летнего узника нескольких нацистских концлагерей Бориса Романченко в Харькове.

«Ужасная трагедия. Борис пережил четыре концлагеря и посвятил свою жизнь предотвращению повторения ужасов нацизма», — пишет британский премьер.

Романченко погиб 21 марта в результате российского авиаудара по многоэтажному жилому дому. Во время Второй мировой войны он прошел концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

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