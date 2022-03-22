Оккупанты применили слезоточивый газ. В Херсоне люди вышли на проукраинский мирный митинг — фото, видео

22 марта, 14:24
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В Херсоне люди продолжают выходить на митинги (Фото:Суспільне)

В Херсоне люди продолжают выходить на митинги (Фото:Суспільне)

В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг, оккупанты применили против них слезоточивый газ.

Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Когда дым рассеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

21 марта в Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг. В толпу людей бросили гранаты, вероятно, шумовые. Также оккупанты начали стрелять в воздух. Есть раненые.

Видео дня

20 марта в Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины. Люди скандировали «Домой, пока живой!», «Херсон — это Украина!», а также держали в руках украинские флаги.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Митинг Херсон Война России против Украины

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