Оккупанты применили слезоточивый газ. В Херсоне люди вышли на проукраинский мирный митинг — фото, видео 22 марта, 14:24 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне люди продолжают выходить на митинги (Фото:Суспільне)

В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг, оккупанты применили против них слезоточивый газ.

Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Когда дым рассеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.



21 марта в Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг. В толпу людей бросили гранаты, вероятно, шумовые. Также оккупанты начали стрелять в воздух. Есть раненые.

Видео дня

20 марта в Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины. Люди скандировали «Домой, пока живой!», «Херсон — это Украина!», а также держали в руках украинские флаги.

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