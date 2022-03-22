Оккупанты с начала вторжения уничтожили более 650 домов, еще более 3700 повреждены

22 марта, 05:56
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Масштабы разрушений значительно больше, ведь учтены объекты, куда смогла добраться ГСЧС (Фото:ГСЧС)

Масштабы разрушений значительно больше, ведь учтены объекты, куда смогла добраться ГСЧС (Фото:ГСЧС)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было частично повреждено около 3780 жилых домов, полностью уничтожено 651 дом. ГСЧС уже разрабатывает планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры страны.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш во время брифинга в Укринформе.

«Уже есть аналитика по количеству пораженных зданий. Около 3780 жилых домов частично повреждены, полностью уничтожены 651 жилой дом», — сказал Примуш.

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В то же время по его словам, эта статистика отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и она не касается оккупированных территорий. Поэтому масштабы разрушений значительно больше.

"Мы уже занимаемся комплектованием сил для будущего восстановления страны", - отметил Примуш.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант ГСЧС Война России против Украины

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