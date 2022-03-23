Глава МИД Греции намерен лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь 23 марта, 00:49 Цей матеріал також доступний українською Никос Дендиас (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander/via REUTERS ATTENTION EDITORS)

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует лично сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.

"Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем", — заявил Дендиас.

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Он также сказал направить официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать отправке гуманитарной помощи — российской стороне.

Кроме того, он объявил о создании в румынском Бухаресте группы по координации и приему беженцев из Украины. Ее возглавит посол Греции в Украине Франгискос Костеленос.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу МИД Греции Никоса Дендиаса, который «первый среди европейских официальных лиц решил поддержать работу наших гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз».



«Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИД уже в ближайшие дни», — отметил президент.



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