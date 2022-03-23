Украинские военные сбили уже более сотни российских самолетов

23 марта, 03:38
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Сбитый российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

Сбитый российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

За сутки, 22 марта, ВСУ уничтожили 17 вражеских летательных аппаратов. Всего украинские военные сбили уже более 100 самолетов оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"22 марта противовоздушная оборона не остановилась на 100-м сбитом самолете российских оккупантов и нанесла врагу существенные потери в воздухе. Символично, что сотый, юбилейный самолет оккупантов — на счету героических защитников города-героя Мариуполя", — говорится в сообщении.

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В частности, за сутки 22 марта оккупанты потеряли:

  • Самолеты — 6;
  • Вертолеты — 1;
  • БпЛА (ОТР) — 5;
  • Крылатые ракеты — 5.
https://www.facebook.com/watch/?v=1133925540753590
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские самолеты Война России против Украины

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