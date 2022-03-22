Уничтожены пять гаубиц Мста-Б: ВСУ нанесли удар по позициям российских артиллеристов — фото 22 марта, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Потери оккупантов в живой силе не уточняются (Фото:58-й ОМБр)

Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского разбили позиции российских артиллеристов.

Об этом они рассказали на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

В результате удара было уничтожено сразу пять российских гаубиц Мста-Б. Потерях ВС РФ в живой силе не уточняются.

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