Уничтожены пять гаубиц Мста-Б: ВСУ нанесли удар по позициям российских артиллеристов — фото
Потери оккупантов в живой силе не уточняются (Фото:58-й ОМБр)
Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского разбили позиции российских артиллеристов.
Об этом они рассказали на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.
В результате удара было уничтожено сразу пять российских гаубиц Мста-Б. Потерях ВС РФ в живой силе не уточняются.
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