Уничтожены пять гаубиц Мста-Б: ВСУ нанесли удар по позициям российских артиллеристов — фото

22 марта, 15:43
Цей матеріал також доступний українською
Потери оккупантов в живой силе не уточняются (Фото:58-й ОМБр)

Потери оккупантов в живой силе не уточняются (Фото:58-й ОМБр)

Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского разбили позиции российских артиллеристов.

Об этом они рассказали на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Читайте также:
«Страшнее, чем в Чечне»: оккупанты жалуются, что подвергаются ударам своей же авиации — аудиоперехват

В результате удара было уничтожено сразу пять российских гаубиц Мста-Б. Потерях ВС РФ в живой силе не уточняются.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Гаубицы Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ