Российские оккупанты обеспечены боеприпасами и продовольствием не более чем на три дня — Генштаб ВСУ

22 марта, 07:08
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Техника российских оккупантов (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

Техника российских оккупантов (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

Запасов боеприпасов и продовольствия, имеющихся у российских оккупационных войск в Украине, хватит не более чем на три дня.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что у противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск.

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - говорится в сообщении.

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Прошедшие сутки россияне пытались удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях, добавили в Генштабе.

Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили один самолет, шесть беспилотников и два вертолета врага.

"Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки", - сообщили в Генштабе.

Вторник, 22 марта - 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной. Сегодня между делегациями стран могут возобновиться переговоры, в последние дни они продолжались на уровне экспертных групп.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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