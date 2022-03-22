«Это позор». Сенаторы США критикуют Байдена и НАТО за непредоставление Украине истребителей и систем ПВО 22 марта, 08:14 Цей матеріал також доступний українською Истребитель МиГ-29 (иллюстративное фото) (Фото:Укроборонпром)

В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу ряд американских сенаторов отметили важность получения Украиной самолетов МиГ-29 и систем ПВО.



В частности, сенатор-республиканец Роб Портман у себя в Twitter написал, что разочарован тем, что администрация Байдена «отказывается от шагов, которые помогут отправить истребители МиГ-29 в Украину».

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«Украина говорит, что нуждается в них, чтобы лучше обороняться, а Польша предложила предоставить их, если мы продадим им больше самолетов, чтобы восполнить ее потребности. Необходимо действовать вовремя. США должны проявить творческий подход и найти способ реализовать это», — отметил Портман.

Еще один представитель Республиканской партии Линдси Грэм подчеркнул: «Когда речь идет о предоставлении Украине самолетов и продвинутых систем ПВО, НАТО бездействует. США в известной степени самоустранились. До сих пор нет МиГ-29 для усиления воздушной защиты Украины. Украина просила предоставить ей возможность защищать свое небо и больше смертоносных беспилотников, а мир не отвечает. Почему мы не предоставляем больше смертоносных беспилотников, больше продвинутых систем ПВО, не поддерживаем передачу МиГ-29 — это не только загадка, это позор».

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Он включает 800 ЗРК Stinger, 2000 ПЗРК Javelin, 6 тысяч гранатометов AT-4, 25 тысяч комплектов бронежилетов и 25 тысяч шлемов, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, системы обнаружения РЭБ, 70 американских армейских внедорожников HMMWV и другое вооружение.

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17 марта в Сенате США представили проект резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена содействовать предоставлению Украине истребителей Миг-29 и систем ПВО.

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