Песков признал, что России до сих пор не удалось добиться своих целей в Украине 23 марта, 02:45 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков признал, что Россия не достигла ни одной военной цели в Украине. Об этом сообщает CNN.

На вопрос корреспондента телеканала о том, чего, по его мнению, Путин уже добился в Украине, Песков ответил, что «пока не добился». Он утверждает, что полномасштабное вторжение в Украину «проводилось строго в соответствии с заранее установленными целями и планами». Песков также повторил требования российского диктатора, заявив, что среди основных целей «операции» в Украине — «избавиться от военного потенциала» нашей страны и «батальонов националистов», обеспечить ее «нейтральный статус», чтобы Украина признала, что оккупированный Крым является частью России, а псевдореспублики «Л/ДНР» — «независимыми государствами».



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Также в интервью CNN Песков не исключил, что страна-агрессор рассмотрит возможность применения ядерного оружия в случае «экзистенциальной угрозы».

Украинские власти не раз подчеркивали, что не пойдут в переговорах с Россией на уступки по ключевым вопросам и не будут выполнять ультиматумы агрессора.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Российские оккупанты наносят удары по мирным городам, жилым домам, больницам, школам, церквям, при этом российская пропаганда распространяет фейки об атаках только по «военным целям». Российские военные занимаются мародерством, открывают огонь по гражданским, срывают согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Зафиксированы случаи насилия со стороны россиян и похищений украинских журналистов, активистов, представителей местных властей во временно захваченных районах.

В Управлении ООН по правам человека (УВКПЧ) 22 марта сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 953 мирных жителя, 1557 ранены.



По данным Генштаба ВСУ, за 26 дней полномасштабной войны Россия потеряла 15 300 человек личного состава.

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