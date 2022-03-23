Россия убрала вертолеты с аэродрома в Чернобаевке — NYT

23 марта, 01:45
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Российские вертолеты на взлетной полосе Херсонского аэропорта, 16 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские вертолеты на взлетной полосе Херсонского аэропорта, 16 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Россия вывела большую часть вертолетов с аэродрома в Чернобаевке, который имеет стратегическое значение, сообщает газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

NYT пишет, что на прошлой неделе украинские силы ударили по аэропорту и нанесли значительный ущерб российской технике, что хорошо видно на спутниковых снимках и на видео последствий. Судя по фото со спутника, сделанным в понедельник, российской авиации, которая раньше находилась на аэродроме, там уже нет, но «российские наземные войска, похоже, все еще контролируют аэропорт», сообщает газета.

Видео дня
https://twitter.com/nytimes/status/1506375679515971585

На видео из Twitter от 18 марта зафиксировано, как Россия буксирует вертолеты подальше от аэродрома. Эксперты, с которыми общалась NYT, отметили, что это может быть верным признаком российских военных поражений на юге Украины.

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По словам директора проекта Critical Threats в Американском институте предпринимательства Фредерика Кагана, после успешных атак украинских сил «россияне, вероятно, решили, что оставлять там дорогую авиацию опрометчиво». Каган добавил, что, похоже, сейчас российские войска отказались от попытки захватить Николаев.

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Украинские защитники регулярно уничтожают вражескую военную технику в Чернобаевке Херсонской области. 21 марта ВСУ нанесли удар по силам противника в седьмой раз. 22 марта, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне собственной ракетой уничтожили скопление своей техники, а украинские бойцы повредили или уничтожили российские пусковые установки.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Спутниковые снимки Спутниковые фото New York Times Война России против Украины Чернобаевка

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