Сегодня 29-й день войны — 24 марта истек месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину . «Это война за независимость. И мы должны победить», — заявил Владимир Зеленский в ночь на четверг в новом обращении к украинцам.

Сегодня 29-й день войны — 24 марта истек месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину. «Это война за независимость. И мы должны победить», — заявил Владимир Зеленский в ночь на четверг в новом обращении к украинцам.

Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит НАТО, в котором примут участие президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приехавшие в Европу. Лидеры Альянса обсудят противостояние мир российской агрессии и возможную дополнительную помощь Украине. Также сегодня в столице Бельгии пройдут саммиты ЕС и Большой семерки.



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НВ следит за главными событиями нового дня войны. Война России против Украины — события 24 марта 2022 онлайн



08:18 Шойгу и Герасимов отказываются общаться с коллегами из США — Пентагон

Высшее военное руководство РФ отказывается от общения со своими коллегами из США, заявили в Пентагоне.

По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, в настоящее время взаимодействие между руководителями военных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона «до сих пор отказывалась от участия» в диалоге, сообщает The Washington Post.

08:14 Луганская область: на Рубежное сбросили фосфорные бомбы, за сутки в городе четверо погибших, двое из них дети

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, за сутки из-за ракетных ударов и бомбардировок в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома (10 многоэтажек и 13 частных)

08:01 Оккупанты развернули террор в отношении местных жителей на занятых территориях Херсонской области — новая сводка Генштаба ВСУ



Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал об оперативной ситуации на фронте и действиях врага на 06:00 четверга, 24 марта. Главные факты:

Сил обороны ведут оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.

Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов ( на 60 больше чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

на 60 больше чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага ( 7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.)

7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.) На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии для предотвращения проведения акций гражданского неповиновения оккупационным властям.

Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Продолжается тотальное сопротивление украинского народа.





07:52 В Тростянце третьи сутки не могут потушить масштабный пожар из-за обстрелов



Тростянец остается самой горячей точкой Сумской области из-за наступления оккупантов. С вечера 22 марта из-за обстрелов не удается потушить масштабный пожар. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, большой пожар на одном из предприятий в городе продолжается третьи сутки.







07:20 За прошлые сутки российская авиация совершила более 250 самолетовылетов — Генштаб ВСУ

«Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях», — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в четверг.





06:50 Вопрос не только политической воли. Байден не едет в Киев из соображений безопасности — Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова обьяснила, что приезд в Киев президента Джо Байдена может быть невозможен из-за безопасности. Она добавила, что у Украины всегда открытое приглашение для всех.





06:36 «О поддержке с воздуха забыли бл*ть». NYT в аудиоперехватах показал военные преступления и разгром российских оккупантов под Киевом

Об этом свидетельствуют переговоры российских захватчиков у Макарова под Киевом, которые опубликовал журналист New York Times Кристиан Триберт. Согласно одному из аудиоперехватов спустя 30 минут после обращения за помощью в одном из российских подразделений не скрывали гнева: «Про поддержку бл*ть, с воздуха забыли бл*ть, забыли!».

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