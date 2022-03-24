Росгвардейцы из Краснодара отказались ехать в Украину, заявив о незаконности приказа
Взбунтовавшихся росгвардейцев уволили (Фото:news-r.ru)
На фоне колоссальных потерь российских оккупантов в Украине 12 бойцов краснодарского ОМОНа отказались принимать участие в развязанной Кремлем войне.
Об этом у себя в Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.
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С 6 февраля российские силовики находились в оккупированном РФ Крыму на учениях Заслон 2022, однако, когда поступил приказ выдвигаться в Украину, они отказались его выполнять, назвав незаконным.
«Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией РФ. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал», — пояснил Чиков.
Правозащитник отметил, что за само только незаконное пересечение госграницы предусмотрено наказание, как по российским, так и по украинским законам, не говоря уже о вооруженных группах.
«Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе», — добавил он.
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