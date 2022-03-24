В Запорожской области ВСУ освободили село Малиновка от оккупантов — ОВА 24 марта, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Запорожской области ВСУ освободили от российских оккупантов село Малиновка, Гуляйпольского района. Об этом говорится в сообщении Запорожская ОВА в Telegram.

«Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками — Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена», — сообщил глава Малиновской общины Владимир Шиш.

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Он подчеркнул, что ситуация в регионе близка к критической: оккупанты выставили блокпосты и не пускают никого в населенные пункты. В результате в захваченных регионах проблемы с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина.

«Желательно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, желающие, могли бы уехать. Это, в основном, больные, нуждающиеся в постоянном уходе и лечении», — говорится в сообщении.

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