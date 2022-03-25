Шойгу отсутствовал на заседании Совбеза РФ и его вмонтировали на видео — СМИ 25 марта, 02:37 Цей матеріал також доступний українською Шойгу (справа) и Герасимов не появляются на публике с 11 марта (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны России Сергей Шойгу, который не появлялся на публике с 11 марта, не присутствовал на заседании Совета безопасности РФ 24 марта, сообщает Медиазона.



После пересмотра видео издание пришло к выводу, что заседание Совбеза действительно состоялось, только чиновника там не было.

Отмечается, что его попросту вмонтировали в телевизор, для чего были использованы кадры с одного из предыдущих советов безопасности.

Видео дня

Вдобавок были добавлены помехи, а для большей убедительности пропагандисты из РИА Новости еще и сделали зум (приближение), чтобы зритель понял, куда смотреть.

Журналисты также обратили внимание, что на совбезе 24 марта Шойгу ни разу не показали на видео со звуком. При этом фон и одежда чиновника на этом заседании такая же как и на Совбезе 3 и 11 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Шойгу сейчас «много забот». Он призвал не верить информации о проблемах со здоровьем министра. С 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.