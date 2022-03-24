«Почему бы и нет». В России открыто угрожают применением ядерного оружия в случае «провокации НАТО» 24 марта, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва может пойти на применение ядерного оружия в случае некой «провокации» НАТО.



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В интервью Sky News, отвечая на вопрос о перспективе ядерной войны Полянский сказал: «Если Россию спровоцирует НАТО, если на Россию нападет НАТО, то почему бы нет, мы ядерное государство».

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«Я не думаю, что об этом правильно говорить. Но угрожать России и пытаться вмешиваться не стоит. Поскольку когда вы имеете дело с ядерным государством, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия вашего поведения», — сказал он.

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Ранее в Пентагоне предупреждали, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну.

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