Объединение U24. Зеленский призвал страны G7 усилить санкции против России и создать гарантии безопасности для Украины

24 марта, 17:10
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президент)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президент)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 еженедельно усиливать санкции против России, создать эффективную систему гарантий безопасности и помочь восстановлению страны.

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Выступая в четверг, 24 марта, на саммите G7 по видеосвязи, Зеленский заявил о необходимости «еженедельно усиливать санкции против российской агрессии, пока она не остановится и не вернет нам мир».

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Зеленский также призвал страны «принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, для нашего региона, реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа».

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«Мы предложили создать такое объединение U24, это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать войну или боевые действия, которые уже начались, но и для того, чтобы предоставлять помощь странам, которые страдают от стихийных бедствий, во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами. Мир требует новых действенных альянсов., новых эффективных гарантий», — заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украине необходимо оружие, чтобы одержать победу над агрессором.

«И третье — то, что касается непосредственно нашего государства и востока Европы. Мы должны вместе как можно быстрее после войны восстановить наши государства, отстроить города, восстановить экономическую жизнь, вернуть людей. Я предлагаю вам участие в этом проекте, проекте восстановления. Но сначала — оружие для Украины. Сначала — мир», — сказал Зеленский.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Военная помощь Санкции против России G7 Владимир Зеленский Саммит G7 Санкции Война России против Украины

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