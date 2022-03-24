Заявление агрессора. В Кремле назвали Джонсона «самым активным участником антироссийской гонки»
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал британского премьер-министра Бориса Джонсона "самым активным участником антироссийской гонки".
Война России против Украины — последние новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки», — сказал он.
По мнению Пескова, политика Джонсона якобы приведет его «к внешнеполитическому тупику».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.