Заявление агрессора. В Кремле назвали Джонсона «самым активным участником антироссийской гонки»

24 марта, 15:29
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Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал британского премьер-министра Бориса Джонсона "самым активным участником антироссийской гонки".

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки», — сказал он.

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По мнению Пескова, политика Джонсона якобы приведет его «к внешнеполитическому тупику».

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Борис Джонсон Дмитрий Песков Война России против Украины

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