Противник не смог добиться успеха. ВСУ удалось улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун — ОГА

24 марта, 13:32
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В ОГА заявили, что ВСУ удалось улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ОГА заявили, что ВСУ удалось улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что украинским военным удалось улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун.

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По его словам, военные продолжают удерживать оборону.

«Ни на одном из направлений Киевщины противнику не удалось добиться успеха. Мы смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и Мощун, — написал он.

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Павлюк заявил, что противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.

«Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха. За последние сутки зафиксировано более 250 вылетов самолетов», — написал он.

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По его словам, основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Харьковской областях.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Война России против Украины

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