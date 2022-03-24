Противник не смог добиться успеха. ВСУ удалось улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун — ОГА
В ОГА заявили, что ВСУ удалось улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что украинским военным удалось улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун.
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По его словам, военные продолжают удерживать оборону.
«Ни на одном из направлений Киевщины противнику не удалось добиться успеха. Мы смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и Мощун, — написал он.
Павлюк заявил, что противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.
«Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха. За последние сутки зафиксировано более 250 вылетов самолетов», — написал он.
По его словам, основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Харьковской областях.
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