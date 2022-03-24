Россия может использовать генералов Беларуси для ликвидации Лукашенко в случае его неподчинения. Интервью НВ с белорусским оппозиционером 24 марта, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Белорусский оппозиционер Павел Латушко отмечает, что большие потери российской армии в Украине демотивируют белорусских солдат (Фото:Kacper Pempel / REUTERS)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко — о реальной боеспособности армии своей страны и беспрецедентных мерах безопасности, которые использует охрана диктатора Лукашенко.

Весь месяц с начала войны России против Украины Беларусь остается опосредованным участников военного конфликта, с ее территории ведется огонь по мирным и военным объектам Украины. А события последних дней показывают, что Беларусь готова перейти к непосредственному вторжению на территорию Украины, ее войска размещены у границы, а риторика ненависти в обществе набирает обороты. О вероятности участия белорусской армии в войне против Украины заговорили и в Пентагоне.

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О том, когда возможно вторжение, поддерживает ли белорусское общество войну в Украине и чем она может обернуться для самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко НВ рассказывает белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко.

— По вашему мнению, можно ли утверждать, что белорусская военная кампания в Украине начнется в ближайшее время? Как вы оцениваете, когда может быть вторжение и насколько войска к нему готовы?

— Я не думаю, что сегодня можно говорить, что вторжение начнется через несколько часов. Хотя некоторые факторы могут приводить нас к такому выводу: посольство Беларуси в Киеве эвакуировалось, КГБ Беларуси раскрыл так называемую шпионскую группу в посольстве Украины в Минске, диктатор Лукашенко постоянно говорит о якобы провокациях с украинской стороны. Вооруженные силы размещены вдоль границы.

По нашим сведениям, если вторжение и возможно, то оно будет организовано следующим образом. Будет устроена искусственная провокация якобы со стороны Украины: обстрел территории Беларуси. Это будет повод для Лукашенко атаковать украинские силы. Предполагается также не самостоятельное вхождение на территорию Украины, а вместе с силами Российской Федерации. Лукашенко находится в тяжелом положении: армия демотивирована и не хочет участвовать в войне против Украины.

— Мы знаем про белорусские силы специальных операций, которые могут быть задействованы в войне, какие еще военные силы Беларуси могут быть задействованы, и какие могут представлять реальную опасность?

— По тем сведениям, которыми мы располагаем, создано четыре боевых тактических группы из сил специальных операций двух воздушно-десантных дивизий: 38-й Брестской и 103-й Витебской. Они усилены минометными подразделениями и потенциально могут быть задействованы в нападении на Украину. Группы состоят из офицеров, прапорщиков, контрактников. До войны численность сил спецопераций составляла 5.900 человек. Можно предположить, что сейчас их количество возросло. Но в целом уровень военной подготовки, отсутствие боевого опыта и уровень вооружения не позволяют думать, что эти отряды могут быть эффективны в войне.

Не стоит забывать и о демотивации вооруженных сил Беларуси. Поражения российской армии и смерти солдат влияют на состояние белорусских войск.

— Как в целом можно оценить состояние белорусской армии? Она боеспособна?

— В целом белорусская армия насчитывает порядка 60 тыс. человек — это вместе с обслуживающим персоналом. Реально в вооруженных силах «под штыком» находится 40 тыс. человек. Боеспособная часть армии — это от 6 до 10 тыс., максимум — до 15 тыс. человек. Авиация Беларуси также не представляет большой угрозы для Украины, особенно при наличии таких систем ПВО как С-300.

— Какую картину мира сегодня формируют для граждан страны пропагандистские СМИ? Имеют ли люди доступ к объективной информации, если направлено ее ищут, и каков процент таких людей?

— Пропаганда активно развернула антиукраинскую кампанию в белорусских государственных СМИ. Ведущие новостей говорят, что российские войска освободили 80 украинских городов от нацистов, что нацисты стреляют в спины мирным жителям. Все это льется с экранов госканалов и из государственных печатных СМИ. На этом фоне постоянно растет потребность в независимых медиа. Даже на моем YouTube-канале выросли просмотры больше, чем на 1,5 млн в месяц. Мы находимся и на информационной войне с пропагандой Лукашенко. Лукашенко еще с 2020 года начал жестко подавлять гражданское общество и независимые СМИ. В ответ необходимо блокировать госпропаганду Беларуси, чтобы снизить доступность лживой информации.

— Может ли участие Беларуси в войне против Украины привести к окончательной утрате легитимности режима Лукашенко? Чем он сегодня рискует? И какие результаты участия в войне для него наиболее опасны?

— Лукашенко сегодня очень сильно рискует. Он понимает это, и на 30% увеличил свою охрану. Полеты на вертолете сильно ограничены: он не летает в южные районы. На земле по маршруту полета все охраняется. Вертолет Лукашенко в воздухе охраняют военные вертолеты. Поступает информация, что Россия готова использовать военных генералов Беларуси, чтобы ликвидировать Лукашенко в случае его неподчинения. Еще один риск: что белорусские солдаты, перейдя границу с Украиной, повернут оружие против Лукашенко или сдадутся в плен. Дни диктатора тогда будут сочтены. Ни ГУБОПиК, ни внутренние войска не смогут противостоять реальным вооруженным силам.

Это был сценарий, который удовлетворил бы белорусское общество: военные при поддержке демократических сил и широкой массы белорусов изменяют политическую систему. Важно, чтобы власть перешла не к военной хунте, а к демократическому правительству. Это то, что важно и для всех наших соседей, в том числе для Украины. Если в Беларуси у власти останется Лукашенко, угроза Украине будет постоянной. Это человек, которому нельзя верить.

— Есть ли в Беларуси сейчас партизанское движение и куда направлены его усилия?

— Белорусское партизанское движение очень разностороннее. Это и информационная кампания, чтобы демотивировать военных нападать на Украину, это Коалиция протестных дворов, активисты, которые делают граффити, расклеивают стикеры, разносят листовки, это Самиздат — газеты, которые распространяют по разным городам Беларуси. Это железнодорожные акции, с помощью которых удается снизить скорость перемещения военных эшелонов. Работают киберпартизаны, есть белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, есть много волонтеров, которые помогают беженцам, белорусы собирают деньги и ресурсы на помощь украинцам.

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