«Карма в действии». Командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске оказались предателями Украины 24 марта, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ оказались предателями Украины (Фото:Минобороны)

Командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в порту Бердянска оказались предателями Украины.



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Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Командир ВДК Саратов капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК Кировоград украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

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Его «товарищ» капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК Новочеркасск, на момент предательства был старшим помощником командира БДК Константин Ольшанский.

«Сегодня все мы видели, как корабли удирали порта Бердянска. На Саратове пожар, сдетонировал БК. На Новочеркасске 3 погибших и 3 раненых», — говорится в сообщении.

Утром 24 марта Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ Орск.

В результате взрыва были повреждены еще два корабля, а также уничтожен резервуар с топливом на 3000 тонн.

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