Большая часть депутатов горсовета Энергодара сложили мандаты 24 марта, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Большая часть депутатов горсовета Энергодара 23−24 марта сложили мандаты, сообщил городской голова Дмитрий Орлов в Telegram-канале.

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Мэр объяснил, что депутаты приняли такое решение, чтобы их голоса не могли использовать для создания незаконных «народных республик» на территории Энергодара под управлением России. По его словам, в последнее время со стороны российских оккупантов прослеживается такая тенденция.



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«Это непростое, но взвешенное решение депутаты разных фракций объясняют невозможностью добросовестно и эффективно выполнять свои обязанности в рамках действующего законодательства Украины. Именно в такие условия они поставлены сейчас через месяц с начала [полномасштабной] войны», — написал он.

По словам Орлова, все депутаты, которые сложили полномочия, продолжат заниматься общественной работой и помощью горожанам.

20 марта стало известно, что российские оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. В НАЭК Энергоатом сообщили, что россияне ограничили доступ продуктов и гуманитарных грузов в город и издеваются над местными жителями.



Накануне жители Энергодара, временно захваченного российскими оккупантами, повалили флагшток с красным полотном, который до этого повесили россияне, и сожгли его.

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