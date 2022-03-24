«Замечательный лидер своего народа». Джонсон сравнил Зеленского с Черчиллем

24 марта, 10:38
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем.

Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, что президент Зеленский проявил себя как замечательный лидер своего народа — он сплотил его и был его голосом», — сказал он.

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По словам Джонсона, Зеленский знает, как говорил о себе Черчилль, что, «возможно, он не был львом, но ему выпала честь рычать».

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«Львом был украинский народ, и он выразил его волю и чувство непокорности», — сказал Джонсон.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Борис Джонсон Владимир Зеленский Уинстон Черчилль

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