«Может коснуться жителей стран НАТО». Столтенберг считает, что Россия создает предлог для химической атаки

24 марта, 17:07
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается создать предлог для применения химического оружия, обвиняя в подготовке химатаки Украину, США и страны НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Мы обеспокоены отчасти потому, что видим риторику и видим, что Россия пытается создать какой-то предлог, обвиняя Украину, США и союзников по НАТО в подготовке к применению химического и биологического оружия», — сказал он.

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Также генсек добавил, вероятная российская химатака может затронуть жителей стран Альянса.

«Есть также риск того, что это (атака с использованием химического оружия — ред.) окажет прямое воздействие на людей, проживающих в странах НАТО», — сказал Столтенерг.

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Применит ли Россия химическое оружие в Украине? Схема Кремля — на примере Сирии

Накануне президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.

В ЦПД описали алгоритм действий во время химической атаки и в случае эвакуации во время химической атаки.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Химическое оружие Война в Украине

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