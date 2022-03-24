Столтенберг отреагировал на предложение Польши отправить в Украину миротворцев 24 марта, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Столтенберг заявил, что НАТО ответственны, чтобы конфликт не перерос в войну НАТО с РФ (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, Альянс ответственен за то, чтобы война России против Украины не переросла в полномасштабную войну РФ с НАТО.

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Так он прокомментировал вопрос о возможности отправки миротворцев в Украину на брифинге после саммита НАТО.

«Мы обсудили широкий круг вопросов. Месседж такой, что мы должны быть объединены и что мы должны предоставлять поддержку Украине. Одновременно мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией. Это также причина, по которой союзники четко заявили, что мы не будем развертывать войска на земле в Украине, потому что единственный способ сделать это — это быть готовым участвовать в полном конфликте с российскими войсками», — сказал Столтенберг.

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22 марта вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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