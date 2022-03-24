«Голые, босые оккупанты». У войск РФ нет ресурсов, чтобы продолжать наступление — Арестович 24 марта, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Алексей Арестович (Фото:Скриншот из видео/Офіс Президента/Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что по состоянию на четверг, 24 марта, у российских оккупантов нет ресурсов, чтобы продолжать наступление из-за проблем с логистикой.

«Генеральный штаб Минобороны Украины сообщает, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурса, чтобы продолжать наступление», — сказал Арестович во время брифинга.

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Советник подчеркнул, что фронт замер, а оккупанты стоят на месте.

«Враг стоит практически на месте и у него проблемы с поставками топлива, боеприпасов и других видов материального обеспечения. Голые, босые оккупанты», — сказал он.

При этом войска РФ продолжают сосредотачивать свои усилия в направлении Изюма, Марьенки, Мариуполя, сказал Арестович. Также советник добавил, что враг в районе Херсона стал в оборону.

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