С начала войны в Чернигове погибло более 200 мирных жителей — ОВА 24 марта, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Чаус (Фото:Черниговская ОВА)

С начала российского вторжения в Чернигове погибло до 200 мирных жителей.

Об заявил глава ОВА Вячеслав Чаус в интервью Liga.net.

По его словам, город находится под постоянными обстрелами, в результате чего гибнут люди.

«Если два-три дня назад я говорил о „черниговской сотни“, то сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибших мирных жителей в Чернигове», — сказал председатель.

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Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом.



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