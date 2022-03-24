С начала войны в Чернигове погибло более 200 мирных жителей — ОВА

24 марта, 19:19
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Вячеслав Чаус (Фото:Черниговская ОВА)

Вячеслав Чаус (Фото:Черниговская ОВА)

С начала российского вторжения в Чернигове погибло до 200 мирных жителей.

Об заявил глава ОВА Вячеслав Чаус в интервью Liga.net.

По его словам, город находится под постоянными обстрелами, в результате чего гибнут люди.

«Если два-три дня назад я говорил о „черниговской сотни“, то сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибших мирных жителей в Чернигове», — сказал председатель.

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Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Черниговская область Чернигов Война России против Украины

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