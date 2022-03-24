Да, снова. ВСУ десятый раз атаковали оккупантов в Чернобаевке

24 марта, 22:54
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Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

ВСУ вновь атаковали российских оккупантов на захваченном аэродроме возле поселка Чернобаевка Херсонской области. Таким образом РФ уже десять раз перемещала туда свою технику и каждый раз была разбита украинской армией.

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«Тем временем Чернобаевка празднует юбилей. Да, снова», — сообщает пресс-служба Верховной Рады в официальном Telegram-канале.

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Также о новой атаке на Чернобаевку сообщил мэр Николаева Виталий Ким в Telegram.

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Пока не уточняется, какие потери понесли оккупанты в этот раз.

Советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook отметил, что после авиаудара ВСУ российские войска начали массово убегать через Антоновский мост.

«Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь», — пишет он.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5321655364565167

В среду, 23 марта, ВСУ в девятый раз разгромили российские войска в Чернобаевке. Героическая работа ВСУ в этом месте уже стала темой для большого количества мемов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что село Чернобаевка войдет в историю войн.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Чернобаевка

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