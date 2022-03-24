Советник главы МВД: 80% города Ирпень уже освободили

24 марта, 15:37
Цей матеріал також доступний українською
В МВД сообщили об освобождении 80% Ирпеня (Фото:Handout via REUTERS)

В МВД сообщили об освобождении 80% Ирпеня (Фото:Handout via REUTERS)

По информации Министерства внутренних дел, 80% города Ирпень в Киевской области уже освободили.

Война России против Украины — последние новости

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Сейчас уже известно, что 80% города Ирпеня освобождено», — отметил он.

Видео дня

По словам Денисенко, в городе начала работать полиция.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   МВД Украины Киевская область Ирпень Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ