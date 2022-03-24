Советник главы МВД: 80% города Ирпень уже освободили
В МВД сообщили об освобождении 80% Ирпеня (Фото:Handout via REUTERS)
По информации Министерства внутренних дел, 80% города Ирпень в Киевской области уже освободили.
Война России против Украины — последние новости
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
«Сейчас уже известно, что 80% города Ирпеня освобождено», — отметил он.
По словам Денисенко, в городе начала работать полиция.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.