Советник главы МВД: 80% города Ирпень уже освободили 24 марта, 15:37 Цей матеріал також доступний українською В МВД сообщили об освобождении 80% Ирпеня (Фото:Handout via REUTERS)

По информации Министерства внутренних дел, 80% города Ирпень в Киевской области уже освободили.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Сейчас уже известно, что 80% города Ирпеня освобождено», — отметил он.

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По словам Денисенко, в городе начала работать полиция.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

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