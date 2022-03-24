Пошел в известном направлении. В порту захваченного Бердянска уничтожили российский десантный корабль Орск 24 марта, 08:47 Цей матеріал також доступний українською В Бердянске уничтожили российский десантный корабль Орск (Фото:ВМС ВС Украины)

Силы Украины уничтожили большой десантный корабль Орск Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Также опубликовано видео горящего корабля.

Российские пропагандистские СМИ сообщали, что корабль Орск занимался доставкой военной техники.

Видео дня

По информации волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, в 2014 году Орск участвовал в захвате Крыма.



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