Пошел в известном направлении. В порту захваченного Бердянска уничтожили российский десантный корабль Орск
В Бердянске уничтожили российский десантный корабль Орск (Фото:ВМС ВС Украины)
Силы Украины уничтожили большой десантный корабль Орск Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.
Также опубликовано видео горящего корабля.
Российские пропагандистские СМИ сообщали, что корабль Орск занимался доставкой военной техники.
По информации волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, в 2014 году Орск участвовал в захвате Крыма.
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