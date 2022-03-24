Пошел в известном направлении. В порту захваченного Бердянска уничтожили российский десантный корабль Орск

24 марта, 08:47
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В Бердянске уничтожили российский десантный корабль Орск (Фото:ВМС ВС Украины)

В Бердянске уничтожили российский десантный корабль Орск (Фото:ВМС ВС Украины)

Силы Украины уничтожили большой десантный корабль Орск Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Также опубликовано видео горящего корабля.

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Российские пропагандистские СМИ сообщали, что корабль Орск занимался доставкой военной техники.

Видео дня
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/340844301416492

По информации волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, в 2014 году Орск участвовал в захвате Крыма.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Корабль Бердянск Война России против Украины

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