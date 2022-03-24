Еще в конце февраля. Польша заблокировали банковские счета посольства России за финансирование терроризма — посол РФ

24 марта, 12:20
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Акция в поддержку Украины под посольством РФ в Варшаве (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Акция в поддержку Украины под посольством РФ в Варшаве (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Власти Польши в конце февраля заблокировали банковские счета посольства России за финансирование терроризма.

Об этом сообщил посол РФ Сергей Андреев, передают российские СМИ.

«Счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», — сказал Андреев в эфире российского Первого канала.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Польша Банковский счет Посольство РФ Россия-Польша Война России против Украины

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