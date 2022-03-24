«Ваше лидерство будет незаменимым». Зеленский предложил Швеции взять шефство над восстановлением любого разрушенного РФ города Украины 24 марта, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Швеции предложил сотрудничество по восстановлению Украины.



Он подчеркнул, что совместно страны смогут обеспечить наступление мира, и потому уже сейчас следует думать об восстановлении, о восстановлении Украины после нападения России. Президент пригласил шведских архитекторов, компании, государство и народ поучаствовать в этом историческом проекте.

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«Украина была прекрасна. Но теперь станет великой, потому что такой у нас народ. Большой Украиной. Большим проектом обновления. Ради людей. Для развития нашей страны и всей Европы. Я приглашаю вас продемонстрировать миру, всем настоящим и будущим поколениям, что война не дает результата. Но мир дает результат. И дает жизнь», – отметил Зеленский.

Швеция – первая страна, которой Украина это предлагает, подчеркнул президент.

«Этот проект. Вы можете взять шефство над любым городом, регионом или отраслью для восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимо. Ваши технологии, бизнес и ваша любовь к жизни. Ваше умение организовать пространство в интересах людей», — отметил он и добавил, что Украина уже сделала очень многое для защиты общих европейских ценностей и общего европейского дома.

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