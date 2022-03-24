Украина выстояла первый месяц большой войны с РФ. Десять главных цифр этих недель, уже вошедших в мировую историю 24 марта, 07:12 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Один из жилых домов в Мариуполе, поврежденный в результате обстрелов РФ, 17 марта 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ровно месяц назад, 24 февраля 2022, утро для всех украинцев началось слишком рано. Еще до рассвета Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ударив ракетными обстрелами по большинству областей страны одновременно с сухопутным наступлением.

С тех пор прошло четыре недели. Кремль так и не смог реализовать свой первоначальный план быстрого захвата Украины и смены власти в стране, перейдя к тактике террора и военным преступлениям колоссального масштаба. Главной преградой для оккупантов стали единство украинцев и стойкость ВСУ вместе с другими силами обороны Украины, а ценой сопротивления — тысячи жертв среди гражданского населения и миллионы судеб украинцев, разрушенных из-за потери близких, дома, прежней жизни.

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НВ напоминает о главных цифрах первого месяца большой войны с РФ, которая стала продолжением российского вторжения восемь лет назад после аннексии Крыма и атаки на украинский Донбасс в 2014 году.

121 погибший ребенок и 167 раненых

Детские жертвы — самые страшные цифры войны, о которых Владимир Зеленский упоминает в каждой своей речи и в каждом обращении к миру. От российского оружия в Украине ежедневно гибнут младенцы и школьники, подростки и дошкольники. «Представьте, что значит каждый день слышать доклад о погибших детях. Да, вы президент или руководитель правительства, но вы просто об этом слышите. О погибших детях, и их становится все больше», — заявил президент Украины 15 марта в своем обращении к парламенту и правительству Канады. По состоянию на 23 марта из-за действий врага в Украине погиб 121 ребенок, по меньшей мере 167 были ранены.

Инфографика: НВ

Офис генпрокурора ежедневно обновляет цифры о пострадавших и погибших украинских детях, за которыми стоят десятки отдельных трагедий. Вот лишь некоторые из них — самые болезненные страницы истории этой войны:

1,8 трлн гривен — самая скромная оценка ущерба инфраструктуре Украины за месяц войны

Только за первые три недели российского вторжения ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, достиг по меньшей мере 1,8 трлн гривен ($62,6 млрд). Такую оценку по состоянию на 17 марта дали эксперты Киевской школы экономики в рамках совместного с Кабмином проекта Россия заплатит.

Инфографика: НВ

Согласно подсчетам KSE Institute, с начала российского вторжения в Украине были повреждены, разрушены или захвачены более 400 учебных заведений, по меньшей мере 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, 6 ТЭС и ГЭС.

Кроме того, в результате атак российской армии Украина потеряла:

более 15 тысяч километров автомобильных дорог,

5 тысяч километров железнодорожных путей,

350 мостов и мостовых переходов.

«Эти расчеты построены на анализе нескольких тысяч публичных сообщений от граждан, правительства, местных органов власти о потерях и повреждениях по всей стране», — рассказали в KSE.

При этом анализ учитывает только информацию об ущербе инфраструктурным объектам — без учета урона, нанесенного природным ресурсам, животному хозяйству, запасам компаний (на складах, в магазинах и т. п. ), движимому имуществу, военному имуществу, имуществу телеком-операторов.

Министр финансов Сергей Марченко в недавнем интервью Forbes отметил, что негативные последствия войны для Украины будут колоссальными. «На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Важнейший участок — Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП. Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики подсчитало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о $500 млрд. Точно можно будет подсчитать только после войны», — рассказал Марченко.

Около 15,6 тыс. личного состава — потери российской армии

Именно так Генштаб ВСУ оценивает количество российских оккупантов, убитых в Украине за первые четыре недели войны. Косвенно эти подсчеты подтвердили даже в России, случайно опубликовав цифру почти в 10 тыс. погибших со ссылкой на Минобороны РФ.

Инфографика: НВ

Количество раненых в два-три раза больше погибших, по оценкам военных экспертов и бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Это означает, что за один лишь месяц своей преступной кампании против Украины Россия потеряла больше военных, чем в других гораздо более длительных войнах.

15,6 тыс. убитыми и около 30−45 тыс. ранеными — это:

больше, чем СССР потерял в Афганистане за 10 лет войны ( 1979−1989) — тогда, по официальным данным, погибли около 15 тысяч советских военнослужащих, были ранены около 54 тыс. человек.

1979−1989) — тогда, по официальным данным, погибли около 15 тысяч советских военнослужащих, были ранены около 54 тыс. человек. больше, чем Россия официально потеряла за две чеченские войны. Во время первой « кампании» в Чечне 1994−1996 годов РФ потеряла, по официальным данным, около 6 тыс. погибших и пропавших ( хотя Комитет солдатских матерей заявлял о 14 тыс.). А во время второй чеченской войны ( самое ожесточенное противостояние продолжалось в 1999 — 2000 годах, движение сопротивления до 2009-го) погибло около 7,4 тыс. российских военных.

кампании» в Чечне 1994−1996 годов РФ потеряла, по официальным данным, около 6 тыс. погибших и пропавших хотя Комитет солдатских матерей заявлял о 14 тыс.). А во время второй чеченской войны самое ожесточенное противостояние продолжалось в 1999 — 2000 годах, движение сопротивления до 2009-го) погибло около 7,4 тыс. российских военных. больше, чем армия США потеряла за 20 лет в Ираке и Афганистане: во время иракской кампании 2003−2011 годов в этой стране погибли около 4,5 тыс. солдат США, а в Афганистане американская армия потеряла 2,4 тыс. военных.

Лишь один областной центр временно захвачен за четыре недели войны — но и он стал символом сопротивления

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ Алексею Резникову, министру обороны Украины, приходилось реагировать на озвученные в западной экспертной среде и мировых СМИ прогнозы о возможном взятии Киева и ряда крупных городов за 2−3 дня.

Впрочем, через месяц после полномасштабного нападения РФ столица до сих пор держит оборону, как и абсолютное большинство областных центров Украины, хотя и сверхтяжелой ценой. Держатся Харьков и Николаев, Запорожье и Одесса, Чернигов и Сумы.

Лишь в Херсон в первые дни марта вошли российские войска, захватив здание Херсонской обладминистрации и заполонив районы города. Впрочем, за три недели после этого именно Херсон продемонстрировал, что установить оккупационный режим даже на захваченных украинских территориях Кремлю будет крайне сложно (что также доказывают захваченные Бердянск и Энергодар Запорожской области).

За это время в Херсоне:

«Мы сегодня все увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, заменяющей их сознание. Рабы, привыкшие упаковывать в автозаки всех… Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видели свободных людей, — обратился к херсонцам Владимир Зеленский вечером 21 марта. — Херсон, держись. Мы не забудем эти кадры из города… Как только мы сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, стрелявшего в мирных херсонцев за сине-желтый цвет, ждет черная полоса».

Почти 1,5 тыс. авианалетов и полтысячи ракет по украинским городам

Не сподобившись на блицкриг, быстрый захват Киева и других крупных украинских городов, российская армия за этот месяц перешла в Украине к жесточайшей тактике — уничтожению украинских городов без прямого контакта с ВСУ, посредством ракетных обстрелов, авианалетов и бомбардировок с воздуха.

Инфографика: НВ

По данным Генштаба ВСУ, обнародованным 19 марта (на 24-й день вторжения), за эти недели Россия:

нанесла по объектам в Украине 291 ракетный удар,

применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования

провела 1403 авиационных налета.

Основными наземными целями российских оккупантов стали украинские города, села и их гражданская инфраструктура: школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы, объекты производственной инфраструктуры.

Среди первых последствий таких обстрелов и ударов врага:

более 70 поврежденных жилых домов в Киеве ( на 21 марта)

на 21 марта) почти 1 тыс. разрушенных зданий в Харькове ( 972 на 21 марта, из них 778 — жилые), где российские ракеты и бомбы попали также в главные административные здания, корпуса университетов

972 на 21 марта, из них 778 — жилые), где российские ракеты и бомбы попали также в главные административные здания, корпуса университетов 139 обстрелянных больниц, 10 которых разрушены до основания; также под обстрелы попали 43 автомобиля скорой помощи

548 поврежденных учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью

более 40 поврежденных заведений для детей, среди которых лечебные учреждения, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

0 уцелевших зданий и минимум 2,4 тыс. гражданских жертв в Мариуполе: статистика самого страшного преступления оккупантов

За четыре недели войны всему миру пришлось запомнить название почти 500-тысячного украинского города Мариуполь, который превратился в ад для его жителей из-за осад и постоянных атак российских войск.

Инфографика: НВ

Уже несколько недель город, откуда удалось уехать десяткам тысяч жителей, пытается выжить без водо- и электроснабжения, без отопления и связи, без продуктов и питьевой воды. Гуманитарная катастрофа Мариуполя, где фактически не осталось полноценно работающих больниц, спасательных и других городских служб, стала самой масштабной трагедией Украины за первый месяц войны. При этом там до сих пор остаются как минимум 100 тыс. человек.

«80−90% города разбомбили. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», — рассказал 13 марта заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов. По его данным, на тот момент в городе официально подтвердили смерть 2358 человек, но на самом деле жертв среди гражданских гораздо больше. «Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру можно смело умножить на 1,5−2. И хороним их мы в основном в братских могилах», — отметил заместитель мэра Орлов. А глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что в окрестностях Мариуполя украинские граждане гибнут от голода из-за российских оккупантов, блокирующих город.

Каждый день армия России лишь умножает свои военные преступления в Мариуполе. 19 марта мишенью для обстрела стала школа искусств № 12, где скрывались 400 мирных жителей, 16 марта — драматический театр и бассейн Нептун, также служившие укрытиями для более 1 тыс. горожан. 22 марта на уже разрушенный город российская авиация сбросила две сверхмощные авиабомбы.

Россияне не пускают в Мариуполь украинские гуманитарные грузы и спорадически расстреливают людей, пытающихся выехать из города собственными машинами. Оккупанты также выдвинули ультиматум защитникам города: сначала капитуляция, затем гуманитарные коридоры для населения. Мариуполь отказался.

«Надеюсь, никто не увидит то, что видел я… Мариуполь пополнит список городов, полностью разрушенных войной, мне нет нужды их называть — это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград», — оценил трагедию Мариуполя генконсул Греции Манолис Андрулакис, который последним из дипломатов Евросоюза покинул блокадный город.

Шесть городов-героев на карте Украины и еще десятки очагов упорного сопротивления

Не только Мариуполь, но и Харьков, Чернигов, Херсон, Гостомель (Киевская область), Волноваха (Донецкая область) ощутити всю тяжесть ударов России в первый месяц войны.

6 марта этим шести городам Владимир Зеленский предоставил статус героев — как наиболее пострадавшим от полномасштабного российского вторжения. Что происходит в них, можно судить на примере Чернигова, который по состоянию на 22 марта оказался «на грани возможностей для выживания», заявила омбудсмен Людмила Денисова. По ее оценке, после месяца войны окрестности Чернигова разбомблены войсками РФ полностью, пригород — на 60%. «Из города выехала половина населения, а из около 130 тысяч оставшихся много больных и немощных», — рассказала Денисова. В Чернигове отсутствует электроэнергия, полноценное водоснабжение, нет света, почти нет газа.

Противостоять врагу под постоянными обстрелами в первый месяц войны пришлось также десяткам других городов Украины, многие из которых Зеленский упомянул в своем обращении к ним 21 марта. «Киев, мужественно и величественно стоящий над Днепром. Харьков… Гордый, аккуратный, образованный Харьков. Который они избивают, а он никак не покоряется. Чернигов, древний Чернигов, со времен Орды не знавший такого зверства, которое переживает теперь от российских военных. Сумы, Ахтырка и Лебедин… Изюм, Дергачи… Волноваха, Попасная… Бородянка, Гостомель, Макаров… Николаев… Мариуполь! — обратился к ним президент. — За каждого украинца мы боремся! И обо всех помним! И каждому и каждой благодарны. Как людям, так и этим прекрасным городам».

Как минимум на 24 года назад отбросят экономику РФ санкции Запада, введенные за первый месяц войны

Первые недели войны стали месяцем исторических западных санкций, наложенных на Россию и ее пособницу Беларусь за шокирующее жестокое и неоправданное вторжение в Украину. Кроме персональных и экономических мер в отношении РФ и ее чиновников, к которым прибегли власти ЕС, США, Канады, Британии и т. д. , вести бизнес с Россией отказались сотни частных западных компаний.

Это сделало РФ мировым лидером по количеству введенных ограничительных мер — Россия опередила даже Иран и КНДР (3612 отдельных мер за первые 18 дней с момента вторжения, и всего 6366 санкционных мер против РФ с 2014 года, по данным МИД Украины).

Для российской экономики это сверхмощный удар, даже если пик его действия несколько отложен. По оценкам агентства Fitch, падение экономики РФ в результате войны и санкций будет сопоставимо с кризисом 1998 года почти четверть века назад.

Рекордные 2,2 млрд грн народной поддержки для ВСУ только через один фонд

Лишь за первые три недели войны украинцы перечислили на счета фонда Повернись живим — крупнейшего в Украине фонда компетентной помощи армии — 2 млрд 291,3 млн грн (без учета криптовалютных и наличных переводов).

Такую сумму 21 марта озвучил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Эти цифры впечатляют. И они — самая красноречивая иллюстрация единства нации со своим войском», — добавил он. Для сравнения, собранная украинцами сумма в поддержку ВСУ сопоставима с объемом расходов, заложенных в государственный бюджет Украины для проведения вакцинации от COVID-19 в 2022 году (2,6 млрд грн).

Благодаря единству украинцев часть собранных за это время средств фонд Повернись живим смог потратить на десятки тысяч технических средств, которые уже удалось передать украинским защитникам и защитницам, в частности:

7 954 средств связи разного типа,

2 546 шлемов,

1 293 единицы тепловизионной, ночной и другой оптики,

1 312 бронежилетов

573 квадрокоптера.

3,5 млн украинских беженцев в Европе и мире

Как и предупреждал мировое сообщество еще в 2021 году министр обороны Украины Алексей Резников, российское вторжение на украинскую землю спровоцировало самый масштабный миграционный кризис в Европе за последние десятилетия. Только за первый месяц после нападения РФ из Украины выехали более 3,5 млн человек (оценка ООН). Еще около 12 млн украинцев, по данным Офиса президента, были вынуждены покинуть свои дома и считаются внутренне перемещенными лицами (ООН оценивает их количество ниже, в 6,5 млн человек).

Однако даже минимальные оценки являются исторической трагедией Украины и Европы. «Речь идет почти о четверти всего населения [Украины]. Скорость и масштаб этого оттока [населения] и кризиса перемещения беспрецедентны в последнее время», — заявил 22 марта представитель Агентства ООН по делам беженцев Мэтью Солтмарш.

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N павших украинских героев

Мы еще не знаем точного количества защитников и защитниц Украины, погибших после того, как утром 24 февраля вся страна проснулась из-за взрывов российских ракет и бомб. Как не знаем и общего количества мирных украинцев, чью жизнь унес первый месяц полномасштабного вторжения РФ. По состоянию на 22 марта ООН сообщила о 925 погибших и 1,5 тыс. раненых гражданских, по самым скромным оценкам. Однако эти цифры наверняка в разы выше, если только городские власти Мариуполя заявляли о как минимум 2,3 тыс. подтвержденных смертей.

Эти данные обязательно станут известны позже — и еще не раз будут звучать в международных судебных процессах как доказательство беспрецедентных для ХХІ века военных преступлений России.

Пока же Украина ежедневно чтит память всех погибших украинцев — военных и гражданских — утренней минутой молчания в 9:00. Как отмечено в президентском указе, это наименьшая дань «светлой памяти, гражданской отваге и самоотверженности, силе духа, стойкости и героическому подвигу» воинов, павших ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

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