Сегодня между Украиной и РФ состоялся первый обмен пленными за время полномасштабной войны — Верещук 24 марта, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

В четверг, 24 марта, между Украиной и Россией состоялся первый полноценный обмен военнопленными за время полномасштабной войны. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов.

Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

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Обмен прошел по приказу президента Владимира Зеленского.

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Кроме того, состоялся обмен 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, которые были захвачены оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

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По условиям обмена сам спасательный корабль вернут Украине и отправят в турецкий порт.

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