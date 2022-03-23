В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину . К 28-му дню войны РФ безвозвратно потеряла на украинской земле более 15,3 тыс. оккупантов.

В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. К 28-му дню войны РФ безвозвратно потеряла на украинской земле более 15,3 тыс. оккупантов.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратится в онлайн-режиме к парламенту Японии. А Европа с сегодняшнего дня превращается в геополитический эпицентр дискуссий о том, как мир может помочь Украине. 23 марта в Брюссель прибудет премьер-министр Канады Джастин Трюдо, свое европейское турне также начинает президент США Джо Байден. 24 марта оба они примут участие в брюссельском саммите НАТО, где будет обсуждаться вторжение РФ в Украине и, возможно, идея отправлении миротворческой миссии Альянса в Украину.

Видео дня

НВ следит за главными событиями нового дня войны.

Главное к 09:00

За четыре недели войны из-за атак РФ в Украине погиб 121 ребенок , 167 ранены

, 167 ранены Вновь обстрелян Киев . По предварительным данным, пострадали четыре человека. Повреждены дома и торговый центр.

. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Повреждены дома и торговый центр. В Чернигове оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город. Сегодня в согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей



для эвакуации людей Генштаб ВСУ подтвердил, что в Беларуси оппоненты вторжения частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной. В то же время в стране идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и ее накопление вдоль украинской границы.

оппоненты вторжения частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной. В то же время в стране идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и ее накопление вдоль украинской границы. С начала вторжения РФ украинские военные сбили уже более сотни российских самолетов





Война России против Украины — события 22 марта 2022 года онлайн





09:55 Сегодня в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей

Как сообщила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, гуманитарные коридоры запланированы по таким маршрутам:

Донецкая область

Мариуполь — Запорожье. Для эвакуации людей будет работать маршрут Бердянск — Запорожье.

Запорожская область

Пологи — Запорожье

Гуляйполе — Запорожье

Киевская область

Великая Дымерка — Бровары

Богдановка — Бровары

Бородянка — Белая Церковь

Светильня — Бровары

Луганская область

Рубежное — Бахмут

Нижнее — Бахмут

Маршруты будут проходить и через другие города региона, где будут собирать людей: Лисичанск, Северодонецк, Горское.





09:52 В Луганской области военные уничтожили склад боеприпасов оккупантов

Соответствующее видео опубликовала 24 ОМБр имени короля Данила.

«На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть», — говорится в сообщении.





09:38 Уничтожение моста через Десну не помешает поставке гуманитарной помощи в Чернигов

Об этом заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в видеообращении, записанном возле разрушенного моста.

"Мы будем снабжать город продуктами и всем необходимым", - подчеркнул он.

Чаус пообещал построить новый мост.

09:17 Враг снова обстрелял Киев. Есть пострадавшие

Как сообщили в КГГА, в Шевченковском районе загорелось несколько частных домов и многоэтажка. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений уточняется.

На месте работают спасатели и медики.

В Святошинском районе был обстрелян торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки.

Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.





09:11 Вооруженные силы Беларуси готовы действовать только на территории своей страны — Совбез

«Сегодня Вооруженные Силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать». Александр Вольфович госсекретарь Совета безопасности Беларуси





08:57 В Чернигове оккупанты разбомбили мост, который соединял город с Киевом

Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В результате удара упал один из пролетов моста.

08:55 Банк Credit Agricole приостановил работу в России

Французская финансовая группа Credit Agricole прекратила свою деятельность в России из-за вторжения российских войск в Украину.





08:49 Украинские войска переходят в наступление на отдельных участках — Пентагон



По информации Пентагона, Украина не только разумно обороняется, но и на отдельных участках переходит в наступление.

Высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга заявил, что украинцы не только обороняются на участках, которые считают правильными для обороны, но и прилагают усилия, чтобы «вернуть территории, занятые сейчас российскими войсками».





08:40 За четыре недели войны из-за атак РФ в Украине погиб 121 ребенок, 167 ранены

Такую статистику привел Офис генпрокурора



Больше всего пострадало детей в Киевской — 61, Харьковской — 41, Донецкой — 40, Черниговской — 32, Николаевской — 24, столице — 16, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях.



08:34 «Четыре дня шла в Бердянск». Жительница Мариуполя рассказала, как после авиаудара по Драмтеатру выбиралась из города без еды и денег

Авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек. Спастись из-под завалов здания удалось Марии. Она рассказала в эфире Радио НВ, что ей пришлось пережить за последнюю неделю.

«Я была не совсем в бомбоубежище, потому что его на всех не хватало. В какой-то момент людей начали селить в самом Драмтеатре. Я была в зале, где [находится] сцена. [В здании] было до 2 тысяч человек. Но за три дня до того, как упал снаряд, люди перестали ждать зеленого коридора и начали выезжать своими машинами», — поделилась Мария.





08:22 В Чернигове оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом



Об этом сообщает Суспільне. На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. Информацию Суспільному подтвердил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.



По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.



08:14 «Как убьют, так и приеду» — новый перехват разговоров оккупантов

На аудио российский военный рассказывает, что в войне принимают участие даже представители Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, а часть солдат «отказались идти в бой целой ротой». Аудиоперехват обнародовал Антон Геращенко, советник главы МВД Украины.

08:08 Украинцев просят не публиковать в соцсетях видео и фото передвижения украинских войск и военной техники. НВ объясняет почему

Полезная для врага информация буквально через несколько секунд может попасть в руки оккупантов — НВ объясняет, как это происходит.





07:55 Луганская область: в Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку — трое погибших, из них двое детей

Об этом сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. По его словам, трагедия произошла вечером 22 марта, когда армия РФ усилила обстрелы. Около 20:00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасатели обнаружили трое погибших, двое из них дети.



07:38 Запугивают и проводят обыски. В Запорожской области оккупанты силой проникают в дома мирных жителей

В частности, российские военные проникают в дома мирных жителей в Токмаке и Бурчаке Запорожской области, проводят обыски и запугивают людей. Об этом сообщает Командование южной группировки войск.

«В ночь с 21 на 22 марта на территории Михайловской ОТГ Васильевского района в селе Бурчак оккупационные подразделения Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ФСБ проникли в дома почти всех гражданских жителей», — говорится в сообщении.





07:30 В РФ продолжается скрытая мобилизация, в Беларуси оппоненты вторжения частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об оперативной ситуации и действиях врага по состоянию на 06:00 среду, 23 марта. Главные факты:

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционного района. Не дают противнику возможность возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил — на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья. Также ВСУ сдерживают продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово, продолжается круговая оборона Мариуполя.

направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционного района. Не дают противнику возможность возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил — на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья. Также ВСУ сдерживают продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово, продолжается круговая оборона Мариуполя. На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонной операции в операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населённого пункта Малин. Также группировка войск ЗСУ удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

продолжается ведение оборонной операции в операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населённого пункта Малин. Также группировка войск ЗСУ удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается оборона Николаева и населенных пунктов Николаевской области. Наши защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается оборона Николаева и населенных пунктов Николаевской области. Наши защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны. Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки. Группировка Воздушных сил ВСУ отражает часть сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага ( 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, украинская авиация наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника, поражала вражеские крылатые ракеты.

отражает часть сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов и группировок войск. За предыдущие сутки было 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, украинская авиация наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника, поражала вражеские крылатые ракеты. На территории РФ продолжается скрытая мобилизация . Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, отдавая преимущество тем, кто уже имеет боевой опыт.

. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, отдавая преимущество тем, кто уже имеет боевой опыт. На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной. По территории республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы. Противник на отдельных направлениях деморализован . Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из российских отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.







07:12 Не существует механизма. США и союзники рассматривают возможность исключения РФ из G20

США и союзники оценивают, может ли Россия оставаться в группе стран крупнейших экономик мира (G20). В то же время, процедуры лишения РФ членства в G20 нет, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Штаты планируют проконсультироваться со своими союзниками, прежде чем делать какие-либо заявления.







06:30 Байден может представить план ускоренного переселения в США «уязвимых категорий» украинцев — NBC

Президент США Джо Байден планирует на этой неделе ввести санкции против сотен россиян, работающих в Думе. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с заявлением.

Ожидается, что этот шаг «положит начало целому ряду новых шагов, призванных наказать Россию за вторжение в Украину».





06:12 Украинские военные сбили уже более сотни российских самолетов

За сутки, 22 марта, ВСУ уничтожили 17 вражеских летательных аппаратов. Всего украинские военные сбили уже более 100 самолетов оккупантов. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«22 марта противовоздушная оборона не остановилась на 100-м сбитом самолете российских оккупантов и нанесла врагу существенные потери в воздухе. Символично, что сотый, юбилейный самолет оккупантов — на счету героических защитников города-героя Мариуполя», — говорится в сообщении.







05:45 Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Польшу, чтобы поддержать украинцев

Визит состоится в конце марта. «Спасибо Святейшему Вселенскому патриарху Варфоломею за то, что он принял приглашение президента Анджея Дуды и выразил готовность без промедления приехать в Польшу и поддержать наших украинских братьев», — написал глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.



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