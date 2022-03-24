«Сохранение санкций и усиление боли». Путина остановит длительная поддержка стран НАТО давления на Россию — Байден
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Джо Байден считает, что российского диктатора Владимира Путина остановит длительная поддержка санкций и давления на Россию странами НАТО. Об этом сообщает СNN.
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«Санкции никогда не останавливают. Сохранение санкций, усиление боли и демонстрация того, ради чего я попросил сегодня эту встречу НАТО, уверенности, что через месяц мы будем поддерживать то, что мы делаем, не только в следующем месяце, но и до конца этого года. Вот что его остановит», — сказал он во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее 24 марта США включили в санкционные списки более 400 физических и юридических лиц России, среди которых 328 членов Государственной думы РФ.
Также Великобритания ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера и других россиян. Среди юридических лиц, попавших под санкции — Альфа-банк, РЖД, Русгидро, Алроса, Газпромбанк. Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.
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