В Луганской области пять человек погибли в результате действий оккупантов — глава ОВА

24 марта, 17:53
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Разрушения в Луганской области (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

Разрушения в Луганской области (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

В результате действий российских оккупантов 24 марта в Луганской области погибли пять человек и восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

Гайдай уточнил, что в результате авиаобстрела в Лисичанске загорелись гаражи и были раненые.

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В Рубежном в результате обстрела загорелась кровля многоэтажного дома, в другом районе жилой дом горел и начал разрушаться и также есть раненые, сообщил он.

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В Новотошковкском загорелся жилой дом, а в Северодонецке оккупанты попали в здание кинотеатра. В результате повреждены два жилых дома, загорелись гаражи, перебит газопровод, пишет глава ОВА.

Также оккупанты попали в крышу здания школы, в подвале которой находились люди, но обошлось без жертв, отмечает Гайдай. По его словам, в одном из районов загорелись два автомобиля, в результате погиб один человек и еще один был ранен. Также двое погибших были обнаружены возле жилого дома, добавил он.

«К сожалению, за полдня мы потеряли пятерых», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/100075881777013/posts/139226548616737/
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Войска РФ Война в Украине

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