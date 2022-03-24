«Придется убивать ресурс на логистику». Потопление «Орска» в Бердянске усугубит проблемы оккупантов со снабжением — эксперт 24 марта, 19:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили российский десантный корабль (Фото:Скриншот видео Милитарный/YouTube)

Потопление российского десантного корабля «Орск» заставит войска оккупантов тратить еще большие ресурсы на и так проблемную логистику, рассказал в эфире Радио НВ Максим Паламарчук, эксперт по вопросам морской стратегии и автор книги «Военно-морская мощь и ее границы».

«Это усложнит усилия российских войск, но говорить насколько это повлияет на характер (военных) действий очень тяжело не обладая соответствующей информацией. В любом случае, серьезный ущерб, нанесенный врагу — всегда влияет на его действия, будут тратиться дополнительные ресурсы на ремонт, на обеспечение более надежной обороны и охраны», — сказал Паламарчук.

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По его словам, слабым местом россиян является логистика, более широко известны удары по сухопутной логистике, а атака в Бердянске — первый хорошо известный удар по морской составляющей поставок.

«Это значит, что вместо корабля будут ехать грузовики, „убивая“ ресурс, железная дорога и так далее. Конечно это позитивно для Украины», — резюмировал эксперт.

По имеющимся данным, украинские военные полностью уничтожили большой десантный корабль Орск. Информации о количестве погибших среди его экипажа на данный момент не поступала.

Кроме того, на борту десантного корабля Саратов начался пожар, в результате чего он был затоплен, а Цезарь Куников и Новочеркасск, хотя и получили существенные повреждения, сумели покинуть порт и отойти в море.

Результатом удара ВСУ стало также уничтожение склада ВС РФ с топливом и боеприпасами, которые были доставлены в Бердянск указанными судами для подготовки к новому наступлению.

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