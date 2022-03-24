«План сырой, хоть и интересный». Почему инициированное Зеленским объединение U24 не станет альтернативой НАТО — эксперт по международной политике 24 марта, 21:26 Цей матеріал також доступний українською Почему инициированное Зеленским объединение U24 не станет альтернативой НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО. Допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Сообщения появляются на фоне сложных переговоров с Россией, где страна-агрессор требует от Украины нейтрального статуса, демилитаризации и отказа от вступления в НАТО. В то же время Зеленский инициировал создание нового объединения — U24.

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В эфире Радио НВ эксперт по международной политике Александр Краев рассказал, может ли предложенное Зеленским объединение стать достойной альтернативой НАТО и обеспечить безопасность Украине или стоит придерживаться курса на вступление в Альянс.

Александр Краев эксперт по международной политике

Пока я не вижу возможности создать альтернативу НАТО, если мы говорим о четких гарантиях безопасности. Мы показали, что с конвенционной войной можем справиться: для этого достаточно и человеческого потенциала, и во многом технического. В то же время мы понимаем, что НАТО может предоставить нам аспекты стратегического вооружения, оружия массового поражения. Альянс может предоставить нам общую защиту неба от оружия массового уничтожения, когда мы будем членами [организации]. В нашей реальности; при наличии России как государственного образования; даже после нашей победы, когда Россия может стать историей, существуют такие геополитические вызовы, с которыми, не являясь членами НАТО, у нас будут определенные сложности.

Было предложение нашего президента создать U24 — новый союз стран, которые будут оперативно реагировать на угрозы.

Проблема в том, что страны, которые уже сейчас являются членами НАТО, не будут заинтересованы в создании НАТО-2, условно говоря, а именно так [организация] и будет восприниматься. Украина пытается искусственно создать для себя гарантии безопасности уровня НАТО вне НАТО. Так или иначе, НАТО должно оставаться приоритетом нашего внешнеполитического курса.

Нашей политической верхушке в вопросе отказа от НАТО нужно быть чуть больше макиавелистами. Нам нужно понимать, что такое договор с РФ, как Россия выполняет свои обязательства. Если верхушка приняла решение об отступлении от НАТО, а, к сожалению, на это указывает многое, нам нужно быть готовыми этот свой курс очень оперативно изменить, как только для этого будет шанс. То есть быть максимально циничными реалистами — даже если будет определенный отказ от курса на НАТО, то следует понимать, что в любой момент нужно к этому курсу возвращаться.

После этого заявления [президента об U24] все ждали классического развития [событий] для таких дипломатических заявлений. Когда политик озвучивает определенную идею, забрасывает ее в информационное пространство, ей дается время, чтобы в этом пространстве побыть, собрать реакции. Затем выдается предложение — one pager того, как это должно выглядеть. Западные журналисты, эксперты или политические лидеры фактически никак не отреагировали на это предложение. Мне кажется, отсутствие этой реакции остановило развитие идеи.

Все, что я могу говорить об U24, это скорее мои догадки. Как я понял, это должен быть прототип НАТО, расширенная, модернизированная его версия, которая бы реагировала не путем коллективных консультаций, а в соответствии с уровнем угрозы. Например, если началось вторжение, все предоставляют оружие, военные контингенты, закрывают небо. Почему 24? Потому что [Зеленский] несколько раз это подчеркивал — реагирование в течение первых 24 часов с начала вторжения.

План был достаточно сырой, хотя и интересный, но, не найдя информационной [поддержки], его отложили в долгий ящик.

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